Hatalı sürücüye korna çalan baba ile iki oğlu dayak yedi
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hatalı sollama yapan bir sürücüye korna çalan Tuncay Ö. ile iki oğlu, tartıştıkları sürücü ve akrabaları tarafından dövüldü. Dakikalarca süren olay, polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdi. Yaralanan baba ile 12 ve 14 yaşındaki iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan sürücü Tarık D. ile 3 akrabası sevkedildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Anadolu Ajansı 05.05.2022 - 16:30| Son Güncelleme : 05.05.2022 - 17:05
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