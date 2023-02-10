Hatay Belediye Başkanı: Üç ilçe hariç her yer yıkık
Kahramanmaraş merkezli depremde en çok zarar gören kentlerden biri de Hatay oldu. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentteki son durumu NTV ekibinden Ahmed Arpat'a anlattı. Savaş, üç ilçe hariç Hatay'ın her yerinde yıkım olduğunu, ilk 2 gün telekomünikasyon sorunu yaşandığını ifade etti.
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