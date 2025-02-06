Hatay Meclis Binası ayağa kalkıyor
6 Şubat depremlerinde yıkılan tarihi Hatay Meclis Binası'nın yeniden inşaası için çalışmalar sürüyor. Doğuş Grubu ve Hatay Valiliği işbirliğiyle yapılan Meclis Binası’nın, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 86'ncı yıldönümü olan 23 Temmuz'a kadar bitirilmesi ve yıl sonuna kadar da ziyarete açılması planlanıyor. Doğuş Grubu'nun Hataylı depremzedeler için inşaat ettiği 1001 konut projesinde de ilk etap teslime hazır hale geldi.
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