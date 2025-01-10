Hatay Meclis Binası ayağa kalkıyor
6 Şubat Depremleri’nde yıkılan tarihi Hatay Meclis Binası yeniden ayağa kalkıyor. Doğuş Grubu ve Hatay Valiliğinin işbirliğiyle yeniden yapılan Meclis Binası’nın kaba inşaatı tamamlandı. Yapıya tarihi nitelik taşıyan dış cephe taşları yerleştirilmeye başlandı.
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan tarihi Hatay Meclis Binası'nın taşları yerlerine konmaya başladı. Doğuş Grubu tarafından yapımı üstlenilen kentin simgesel yapısı, Hatay Valiliği ile ortaklaşa yürütülen çalışmayla yeniden ayağa kaldırılıyor.
Hatay Meclis Binası’yla beraber kentte Adalı Konağı olarak bilinen bir başka tarihi ve sembolik yapı da aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Olası depremlere karşı bölgenin zemin yapısına uygun temeller atıldı, farklı alanlarda uzman ekipler çalıştı.
Tarihi Hatay Meclis Binası'nın kentin anavatana 1939'da katıldığı 23 Temmuz gününe kadar bitirilmesi planlanıyor.
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