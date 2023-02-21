Hatay sokaklarında hasarlı binaların yarattığı risk

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle büyük yıkıma sahne olan Hatay, dün akşamki depremlerle bir şok daha yaşadı. 6,4 ve 5,8'lik depremler kentte ayakta kalan hasarlı binaları da yıktı. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

TÜRKİYE HABERLERİ