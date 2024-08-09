Hatay Valisi Masatlı NTV'ye konuştu: 99 yeni okulun inşaatı tamamlandı
Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından yeni yapılan kalıcı konutların inşaatında hangi aşamaya gelindi? Vatandaşlar kalıcı evlerine ne zaman geçmeye başlayacak? Eğitim, sağlık gibi kamu hizmeti veren binalarda nasıl bir yol izleniyor? Hatay Valisi Mustafa Masatlı, NTV ekibinden Sinan Kunter'in sorularını yanıtladı. (Kamera: Alihan Sönmez)
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