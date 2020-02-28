Hatay Valisi: Rejim saldırısında 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu
Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuşturmAğır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor" dedi.
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Anadolu Ajansı 27.02.2020 - 00:01| Son Güncelleme : 28.02.2020 - 00:13
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