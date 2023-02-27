Hatay'da 168 can kurtardılar: İtfaiye ekibinin amiri mucize anlarını anlattı
Depremin ilk gününden beri, felaketten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da görev yaptılar. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya İtfaiyesi enkazdan 168 kişiyi kurtardı. O ekibin amiri Fatih Oflaz, NTV yayınında yaşadıkları zorlu ve mucizevi anları anlattı.
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