Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki depremde kaçış anları

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir villanın içini gösteren kayıtta, insanların ve binadaki evcil hayvanların panikle kaçmaya çalıştıkları anlar görülüyor. Bir başka kayıtta da depremin başlamasıyla otoparktaki araçların sallandığı anların görütüleri var.
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