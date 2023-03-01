Hatay'da binaların kaydığı derenin yanında eşya telaşı
Deprem felaketinde 24. gün geride kalırken Hatay'da yerle bir olan binalar, Asi Nehri'ne akan dereye kaydı. NTV drone kamerası, 75. Yıl Bulvarı'ndaki durumu görüntülerken, tüm uyarılara rağmen ağır hasarlı bir binada yaşanan eşya telaşını da kaydetti. (Haber:Burak Özcan Kamera:Kenan Kızılağaç)
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