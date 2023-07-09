Hatay'da buruk diploma sevinci | Öğrenciler depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdılar
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünden mezun olan öğrenciler, mezuniyet töreninde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden doktor ve tıp öğrencilerinin fotoğraflarıyla yürüdü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da törenden görüntü paylaşarak, "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde diploma sevinci ile artık aramızda olmayan öğrenci ve hekimlerimiz için duyulan üzüntü bir aradaydı. Depremde hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
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