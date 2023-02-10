Hatay'da çöken sitenin müteahhidi yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Hatay’da 2013 yılında tamamlanan ve son depremde yıkılan "Cennetten bir kare" adıyla tanıtımı yapılan binaları satan firmanın sahibi Mehmet Yaşar Coşkun’un yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Coşkun havalimanında polis ekiplerince gözaltına alındı.
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