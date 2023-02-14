Hatay'da deprem öncesi ve sonrası görüntüler

Depremin vurduğu Hatay'ın deprem öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler, yıkımın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 5 yıl önce çekilen görüntülerle bugünkü görüntüler arasındaki fark büyük... Bir zamanlar ağaçların olduğu Asi Nehri çevresinde şimdi binaların enkazları var.
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