Hatay'da en acı adak: Depremde ölen 15 yaşındaki çocuğun isteği yerine getirildi
6 Şubat depreminde Somalı madenci Alparslan Türkoğlu'nun, saatlerce kurtarmaya çalıştığı 15 yaşındaki Ali, hayatını kaybetti. Ali enkaz altındayken, onu kurtarmak için çalışan Somalı madenciler için bir adak adamıştı. O adak, bölgeye özgü olan hırisi yemeği, bu hafta Hatay'da kaynadı ve Ali için dağıtıldı. (Haber: Melike Şahin)
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