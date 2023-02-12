Hatay'da karayolu kağıt gibi yırtıldı

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, Hatay'ın Antakya ilçesinde Demirköprü karayolunda büyük hasara yol açtı. Yol yarıldı ve dev çukurlar oluştu. NTV drone kamerasının kaydettiği görüntüler, felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

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