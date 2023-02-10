Hatay'da TIR'ları yağmalamaya çalışanlar yakalandı

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Hatay'da afetzedelere gönderilen ihtiyaç malzemelerini yağmalamaya çalışan grup, Özel Harekat Polisleri tarafından yakalanrken, Türk Silahlı Kuvvetleri de yağma haberlerinin ardından sokaklarda asayiş devriyelerine başladı.
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