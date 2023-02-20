Hatay'daki 2 bin yıllık Titus Tüneli'nde çatlak bile yok
Hatay’ın Samandağ ilçesindeki 2 bin yıllık Titus Tüneli depremde hasar almadı. Roma döneminde bin esirin dağın içini çekiçlerle oyarak açtığı, bin 380 metre uzunluğundaki tüneli NTV ekibi görüntüledi. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kameraman:Cüneyt Ali Horozal)
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