Hatay'daki 2 bin yıllık Titus Tüneli'nde çatlak bile yok

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki 2 bin yıllık Titus Tüneli depremde hasar almadı. Roma döneminde bin esirin dağın içini çekiçlerle oyarak açtığı, bin 380 metre uzunluğundaki tüneli NTV ekibi görüntüledi. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kameraman:Cüneyt Ali Horozal)

TÜRKİYE HABERLERİ