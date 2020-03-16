Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava başta Marmara Bölgesi'nde hissedilen sıcaklıkları hızla düşürüyor. Ege ve Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgarın etkisi ile deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Öte yandan ise Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Soğuk hava ne zamana kadar devam edecek? İşte yurt geneli hava durumu...
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NTV Haber 16.03.2020 - 12:05| Son Güncelleme : 16.03.2020 - 12:14
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