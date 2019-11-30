Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den akatarılan son dakika haberine göre,Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak yağış, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış şeklinde kendini gösterecek. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor.

DİĞER VİDEOLAR