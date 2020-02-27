Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Bölgede etkili olan sağanak yağmurlar rüzgarları daha da şiddetlendirecek. Cumartesi günü ise tüm yurtta yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde görülen lodosun taşıdığı nemli hava İstanbul'da öğle saatlerinde sonra şiddetli yağışı başlatacak. Peki bugün hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bugün yurt genelinde olması beklenen hava durumunu aktardı.

NTV Haber 27.02.2020 - 09:19 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 09:30

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