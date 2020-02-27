Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Bölgede etkili olan sağanak yağmurlar rüzgarları daha da şiddetlendirecek. Cumartesi günü ise tüm yurtta yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde görülen lodosun taşıdığı nemli hava İstanbul'da öğle saatlerinde sonra şiddetli yağışı başlatacak. Peki bugün hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bugün yurt genelinde olması beklenen hava durumunu aktardı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 27.02.2020 - 09:19| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 09:30
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.