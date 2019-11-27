Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
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