Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde bugün sıcaklıkların 2-3 derece artması bekleniyor. Sis hadisesinin etkili olduğu bölgede bugün yağış görülmeyecek. Sıcaklıkların İstanbul'da 11-12 derece civarında olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur aktardı.

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