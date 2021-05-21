Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'nin batısı yağışlı havanın etkisi altına girdi. Şiddetli yağmurlar sel riskini de beraber getiriyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Bugün beklenen yağışların diğerlerinden farkı gün boyu devam edecek olması'' dedi. Çalışkan, dolu ve hortum ihtimaline ilişkin de bir açıklama yaptı.
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NTV Haber 21.05.2021 - 09:51| Son Güncelleme : 21.05.2021 - 10:03
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