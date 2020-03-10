Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Dün akşam başlayan sağanak yağmurların etkisiyle Marmara bölgesinde sıcaklıklar 8-10 derece birden düştü. Ancak Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yağışlar sona eriyor ve havalar tekrar ısınıyor. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, hava durumuna ilişkin son değerlendirmeleri aktardı.
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NTV 10.03.2020 - 09:17| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 09:26
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