Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Marmara'nın batısını etkisi altına alan yağmur kümesi önümüzdeki saatlerde tüm Marmara'da etkisini göstererek gece boyunca devam edecek. İstanbul'da ise bugün çok bulutlu bir hava var, Yer yer çiğ ve pus hadisesi görülüyor. Akşam saatlerinde ise hafif yağış görülebilir. İstanbul'da bugün beklenilen en yüksek sıcaklık ise 15 derece olacak.  NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur anlattı.

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