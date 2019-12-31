Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteorolojiden aktarılan son dakika haberine göre Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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