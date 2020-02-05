Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmurlar akşam saatlerine doğru oldukça kuvvetlenecek. Beraberinde etkili olması beklenen karayel ile İstanbul'da yağışlar kar şeklinde görülebilir. Ankara'da ise bugün kuvvetli rüzgar bekleniyor. Valilik bölgede oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Doğu Anadolu'da ise çığ riski devam ediyor. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bugün yurt genelinde olması beklenen hava durumunu aktardı.
NTV Haber 05.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.02.2020 - 10:23
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