Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteorolojiden aktarılan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Güneşli bir havanın hakim olacağı Marmara Ve Ege Bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan sis ve pus hadisesi yarın da görülebilir. İç Anadolu Bölgesinde yer yer buz ve donlanma bekleniyorken bugün Ankarada gece saatlerinden itibaren etkili olan sis ulaşımı kötü etkiliyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.