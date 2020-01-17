Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre yurt genelinde mevsim normallerinin altında devam eden sıcaklıklar bugün poyrazın etkisi ile hissedilen sıcaklıkları oldukça düşürecek. Marmara Bölgesi, Ege ve Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli rüzgar yer yer bulutmaya neden olarak bölgeye yağış bırakabilir. NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur aktardı.

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