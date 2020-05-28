Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, dün Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların bugün yer yer yağış geçişli olarak kuvvetini artırarak görünmesi bekleniyor. Peki bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan aktardı.

NTV 28.05.2020 - 09:21 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 09:32

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