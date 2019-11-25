Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m), Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m ve üzeri) olması bekleniyor.
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