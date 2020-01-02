Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı daha da düşecek. Soğuk hava dalgası özellikle hafta sonu kendisini gösterecek. İstanbul'da hissedilen sıcaklık poyrazın etkisiyle 3 dereceye kadar inecek.

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