Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... Yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklığın 2 ile 4 derece arasında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken İzmir'i bugün sağanak yağışbekliyor. Çarşamba ve perşembe günü ise batı kesimleri şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisi altına girecek.

DİĞER VİDEOLAR