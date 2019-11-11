Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... Yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklığın 2 ile 4 derece arasında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken İzmir'i bugün sağanak yağışbekliyor. Çarşamba ve perşembe günü ise batı kesimleri şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisi altına girecek.
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