Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, yurt genelinde bugün sağanak beklenmezken Doğu Karadeniz'de başta Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul ise bugün güne sisli bir hava ile başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis İstanbul Boğazı'nda ve ye yer yer ulaşımda zorluk yaşattı.
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