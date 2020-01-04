Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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