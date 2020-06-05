Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yer yer sıcaklıkların 38 ila 39 dereceyi bulması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?

ntv.com.tr 05.06.2020 - 10:04 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 10:28

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