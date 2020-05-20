Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, etkili olan Afrika sıcaklıkları yerini sağanak yağış ve şiddetli rüzgara bırakacak. Özelllikle Marmara Bölgesi ve beraberinde İstanbul'u etkisi altına alacak yağışlı ve rüzgar hava sıcaklıkları düşürecek.

NTV Haber 20.05.2020 - 09:32 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 09:38

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