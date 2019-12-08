Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı, İç Anadolu Bölgesi'nde başta Kayseri, Malatya ve Sivas'ta don ve buzlanma meydana getirecek. Batı Karadeniz'de ise Kocaeli, Karabük, Sakarya'da sağanak yağış bekleniyor. İzmir ve Hatay dolaylarını da etkisi altına alacak yağış Hakkari ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülecek. Bugün İstanbul ise yer yer yağışlı ve 15 derece.
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