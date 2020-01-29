Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış devam ediyor. Bugün ve yarın gece saatlerinde kadar aralıklarla devam edecek yağış yarın gece etkisini artıracak. Cuma günü kuvvetlenen yağış ile bölgede sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur aktardı.
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