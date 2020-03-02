Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Perşembe günü İstanbul'da beklenen yağışların cuma günü bütün yurtta etkili olması bekleniyor. Bölgede yarın sıcaklıkların 18-19 civarında olacağı tahmin edilirken İstanbullular yalancı baharı yaşayacak. Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, hava durumuna ilişkin son değerlendirmeleri aktardı.
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NTV Haber 02.03.2020 - 10:26| Son Güncelleme : 02.03.2020 - 10:55
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