Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Perşembe günü İstanbul'da beklenen yağışların cuma günü bütün yurtta etkili olması bekleniyor.  Bölgede yarın sıcaklıkların 18-19 civarında olacağı tahmin edilirken İstanbullular yalancı baharı yaşayacak. Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, hava durumuna ilişkin son değerlendirmeleri aktardı.

NTV Haber 02.03.2020 - 10:26 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 10:55

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