Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Bugün İstanbul'da rüzgarlar sert esmeye devam edecek. Ve ilerleyen saatlerde İstanbul'un yüksek kesimlerde kar yağışının başlması bekleniyor.  Yarın ise İstanbul'da kuvvetli poyraz var. Ve etkili olan rüzgar ile hissedilen sıcaklıklarla birlikte termometre sıcakları hızla düşecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur aktardı.

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