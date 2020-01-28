Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre Yarın Marmara'da ve Batı Akdeniz'de yağış var. Dün başlayan yağışlar bugün sabah saatlerinden itibaren devam edecek. Rüzgar yer yer sert eserken yarın İstanbul başta olmak üzere lodos kuvvetlenecek. Özellikle yarın akşam İstanbul'da daha da kuvvetli lodos bekleniyor. NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur aktardı.

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