Hava durumu: İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?

Günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte yağmur özellikle boğaz çevresinde etkili oluyor. Peki yağmur ne kadar sürecek? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur aktardı.
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