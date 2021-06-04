Hava durumu: Sıcaklıklar ne zaman artacak?

Yurdun kuzey kesimleri haftayı soğuk tamamlayacak. Bugün ise; İstanbul'da zaman zaman hava güneşlenecek. Ankara'da sıcaklık 19 derecelerde, hava bulutlu seyrediyor. Bursa'da kısa süreli yağışlar görülecek. İzmir güneşli ama rüzgarlı, sıcaklık 25 derece. Antalya'da Kaş, Elmalı tarafında kısa süreli gök görültülü yağışlar bekleniyor. Öte yandan, 'Haziran ayında kış aylarını aratmayan soğuklar ne zaman bitecek' sorusuna NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıt verdi.
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NTV Haber 04.06.2021 - 09:23| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 09:54
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