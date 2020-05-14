Hava sıcaklıkları neden artıyor? (''75 yılın rekoru kırılabilir)
Yurdun batısında Cuma günü başlayacak sıcaklık artışı Cumartesi ve Pazar günü yer yer 9 ila 15 derece yükselecek. Bu artış ''75 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılabilir'' şeklinde değerlendiriliyor. Peki bu sıcaklıkların nedeni ne? Neden sıcaklıklar artıyor..?
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ntv.com.tr 14.05.2020 - 08:51| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 09:03
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