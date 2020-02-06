Uçak yolcusu çarpma anında ne yapmalı? (Havacılık Editörü Tolga Özbek, NTV'de yanıtladı)

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Bu tip kazalarda yolcular, başlarını nasıl korur? Uçak koltuklarındaki yönergelere uymaları durumunda bunun önüne geçmek mümkün mü? Havacılık Editörü Tolga Özbek, NTV canlı yayınında Melda Yücel Kocaalp'in kazaya ilişkin soruları yanıtladı.

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