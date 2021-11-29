Havada hayat kurtardılar

THY'nin İstanbul-Antalya seferinde kalp krizi geçiren bir yolcuya uçakta bulunan 4 doktor müdahale etmiş ve hasta hayata dönmüştü. O müdahaleyi yapan isimlerden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, yaşadıklarını NTV'ye anlattı.

Haberler - NTV Haber 29.11.2021 - 04:24 | Son Güncelleme : 29.11.2021 - 04:50

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