Havadan felaketin izleri (NTV drone kamerası)

Sel felaketi Sinop’un Ayancık ilçesindeki Babaçay Köyü’nü yerle bir etti. Köprüler yıkıldığı için köye sadece havadan ulaşılabiliyor. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Ahmet Akpolat da köye helikopterle ulaştı ve son durumu görüntüledi. İşte NTV drone kamerası ile felaketin izleri…
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NTV 14.08.2021 - 14:23| Son Güncelleme : 14.08.2021 - 15:08
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