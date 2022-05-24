Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı görevdeyken kapılarını NTV’ye açtı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı, kritik bir görev sırasında kapılarını NTV’ye açtı. İşte Doğu Akdeniz semalarında, 30 bin fit yükseklikte gerçekleştirilen ve vurucu gücünü F-16’lardan alan o kritik hava görevi… (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Ahmet Akpolat)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.