Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı görevdeyken kapılarını NTV’ye açtı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı, kritik bir görev sırasında kapılarını NTV’ye açtı. İşte Doğu Akdeniz semalarında, 30 bin fit yükseklikte gerçekleştirilen ve vurucu gücünü F-16’lardan alan o kritik hava görevi… (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Ahmet Akpolat)

Haberler - NTV 24.05.2022 - 10:04 | Son Güncelleme : 24.05.2022 - 10:32

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