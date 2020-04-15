Havahan Karadeniz 107 yaşında corona virüsü yendi

Türkiye'nin dört bir yanından corona virüsle ilgili iyi haberler de geliyor. Virüsle mücadeleyi kazananlar hastanelerden taburcu ediliyor. Onlar arasında asırlık bir isim 107 yaşındaki Havahan Karadeniz de vardı... Onu, torununun torunu karşıladı. Sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu birçok kişi daha hastalığı yendi. Evlerine alkışlarla uğurlandı.

NTV 15.04.2020 - 09:00

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